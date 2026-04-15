Prima pagina
Il Mattino: "ADL blinda Conte: non mi abbandonerà e rispetterà il contratto"
In taglio alto spazio anche alla scomparsa delle firma storica de Il Mattino Franco Esposito.
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina alle parole di De Laurentiis rilasciate al New York Times: "DeLa blinda Conte: non mi abbandonerà e rispetterà il contratto". In taglio alto spazio anche alla scomparsa delle firma storica de Il Mattino Franco Esposito: "Esposito, la firma per tutti i campioni: raccontò l'arrivo di Maradona al Napoli. Da Patrizio Oliva a De Laurentiis: 'Franco era uno di noi'". Di seguito la prima pagina integrale.
Pubblicità
Brevi
Copertina Da 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
18 apr 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lazio
In primo piano
ADL su Conte: “E’ serio, non creerebbe problemi all’ultimo. Ma se decidesse ora, avrei il tempo per sostituirlo…”
Daniele RodiaADL alla CBS: "4º scudetto più bello del 3º! Per noi dura perché guadagniamo un terzo di Inter, Milan e Juve. Sulle riforme, Conte e Diego…”
Fabio TarantinoTuttonapoliCalciomercato Napoli, subito due colpi? Svelati i nomi e la strategia di ADL
Fabio TarantinoCalciomercato Napoli, Sky: "Piace Rios del Benfica! Contatti per l'estate, le ultime"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’incredibile colpo di mercato, la scelta shock di Lukaku, l’ammissione di Conte e la lezione di ‘Corto Muso’
Davide BarattoNapoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com