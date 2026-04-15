Prima pagina

Il Mattino: "ADL blinda Conte: non mi abbandonerà e rispetterà il contratto"

Il Mattino: "ADL blinda Conte: non mi abbandonerà e rispetterà il contratto"
Oggi alle 00:10Brevi
di Antonio Noto
In taglio alto spazio anche alla scomparsa delle firma storica de Il Mattino Franco Esposito.

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina alle parole di De Laurentiis rilasciate al New York Times: "DeLa blinda Conte: non mi abbandonerà e rispetterà il contratto". In taglio alto spazio anche alla scomparsa delle firma storica de Il Mattino Franco Esposito: "Esposito, la firma per tutti i campioni: raccontò l'arrivo di Maradona al Napoli. Da Patrizio Oliva a De Laurentiis: 'Franco era uno di noi'". Di seguito la prima pagina integrale.  