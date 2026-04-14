Morte Maradona, ricomincia il processo: in 7 rischiano fino a 25 anni di carcere!
Riprende in Argentina il processo per la morte di Diego Armando Maradona, con il Tribunale di San Isidro chiamato a esprimersi sul rinvio a giudizio dei sette imputati accusati di omicidio con dolo eventuale. Tra gli indagati figurano il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Angel Diaz, oltre ad altri membri dell’équipe sanitaria che seguivano l’ex campione argentino negli ultimi giorni della sua vita. Tutti rischiano pene comprese tra gli 8 e i 25 anni di carcere, in un procedimento che si preannuncia lungo e complesso.
Un processo bis tra accuse pesanti e decine di testimoni
Dopo circa undici mesi di sospensione, prende il via un nuovo ciclo di udienze con due appuntamenti settimanali e un totale di 92 testimoni coinvolti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i magistrati sostengono che la morte di Maradona sia stata causata da un’assistenza sanitaria “precaria, se non inesistente”, mentre si trovava in un’abitazione privata a Buenos Aires. Una scelta contestata, considerando che i medici avevano raccomandato il trasferimento in una struttura specializzata, elemento centrale su cui si baserà l’accusa nel corso del processo.
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