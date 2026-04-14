Differenza tra Napoli e Inter? Gli scontri con le piccole: i punti persi dagli azzurri

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Il vero divario si è creato soprattutto nei risultati contro le squadre di fascia medio-bassa, dove il Napoli ha lasciato per strada punti pesanti.

Il Napoli deve dire addio al sogno scudetto, con un distacco ormai troppo ampio dalla capolista Inter: 9 punti quando mancano soltanto sei giornate al termine del campionato. Nonostante l’impegno e la continuità mostrata in molte fasi della stagione, agli azzurri è mancato qualcosa nei momenti decisivi. Secondo l’analisi de Il Mattino, il vero divario si è creato soprattutto nei risultati contro le squadre di fascia medio-bassa, dove il Napoli ha lasciato per strada punti pesanti che oggi fanno la differenza in classifica.

I punti persi contro le “piccole” fanno la differenza

Entrando nel dettaglio, il Napoli ha accumulato ben 12 punti persi contro squadre della seconda metà della classifica, con risultati come le sconfitte contro Torino e Udinese e i pareggi contro Parma e Verona. Al contrario, l’Inter ha mostrato una maggiore solidità proprio in queste sfide, lasciando appena 5 punti lungo tutto il campionato, con un ko contro l’Udinese e un pareggio contro la Fiorentina. Una differenza netta che spiega il distacco attuale e che evidenzia come la continuità contro le squadre meno blasonate sia stata decisiva nella corsa al titolo.

12 punti persi dal Napoli contro le piccole:

Torino-Napoli 1-0

Udinese-Napoli 1-0

Napoli-Parma 0-0

Napoli-Verona 2-2

Parma-Napoli 1-1

Appena 5 punti persi per l'Inter:

Inter-Udinese 1-2

Fiorentina-Inter 1-1