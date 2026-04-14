Tragedia nel calcio giovanile a Macerata: l'allenatore del San Claudio muore in campo

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Una tragedia si è consumata ieri durante una gara del campionato Allievi Provinciali a Corridonia, comune in provincia di Macerata

Una tragedia si è consumata ieri durante una gara del campionato Allievi Provinciali a Corridonia, comune in provincia di Macerata: nel corso del match tra San Claudio e i pari età del Trodica, ha perso la vita l’allenatore della squadra di casa, Giuseppe Canuti, 59 anni, figura storica del settore giovanile locale. Un malore improvviso ha colpito il tecnico nel corso della partita, con il dramma avvenuto all’intervallo, quando aveva radunato i suoi giocatori per il consueto confronto prima della ripresa del gioco. In quel momento si è improvvisamente accasciato a terra.

I soccorsi e il dramma in campo

La situazione è apparsa subito estremamente grave, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto si è intervenuti prima con il defibrillatore presente all’impianto sportivo e successivamente con l’arrivo del 118. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per circa 40 minuti, ma purtroppo non hanno avuto esito positivo e ne è stato constatato il decesso. I giovani calciatori, profondamente scossi, sono stati allontanati dal campo, così come i bambini impegnati negli allenamenti sui terreni di gioco vicini.