Infortuni Di Lorenzo e Vergara, parte il countdown per i rientri: le possibili date
Segnali positivi arrivano in casa Napoli sul fronte infortuni, con aggiornamenti incoraggianti per Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. Il capitano azzurro è fermo da inizio febbraio a causa di un problema al ginocchio, per il quale si è sottoposto anche a un intervento chirurgico legato a una condizione pregressa, saltando già diverse partite. Vergara, invece, è fuori dallo scorso 6 marzo per una lesione parziale della fascia plantare, che lo ha costretto a uno stop prolungato e a saltare diversi impegni ufficiali.
Verso il rientro: possibile data cerchiata in calendario
Le notizie più recenti indicano però che entrambi i giocatori sono sulla via del recupero e potrebbero presto tornare a disposizione dell’allenatore Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo staff medico del Napoli guarda con ottimismo alle prossime settimane, anche se resta prudenza sulle tempistiche definitive. L’obiettivo è riaverli per la sfida contro la Cremonese del 24 aprile 2026 oppure, in alternativa, per la trasferta contro il Como prevista nel weekend del 3 maggio, due appuntamenti chiave per il finale di stagione.
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