Infortuni Di Lorenzo e Vergara, parte il countdown per i rientri: le possibili date

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Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo staff medico del Napoli guarda con ottimismo alle prossime settimane.

Segnali positivi arrivano in casa Napoli sul fronte infortuni, con aggiornamenti incoraggianti per Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. Il capitano azzurro è fermo da inizio febbraio a causa di un problema al ginocchio, per il quale si è sottoposto anche a un intervento chirurgico legato a una condizione pregressa, saltando già diverse partite. Vergara, invece, è fuori dallo scorso 6 marzo per una lesione parziale della fascia plantare, che lo ha costretto a uno stop prolungato e a saltare diversi impegni ufficiali.

Verso il rientro: possibile data cerchiata in calendario

Le notizie più recenti indicano però che entrambi i giocatori sono sulla via del recupero e potrebbero presto tornare a disposizione dell’allenatore Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo staff medico del Napoli guarda con ottimismo alle prossime settimane, anche se resta prudenza sulle tempistiche definitive. L’obiettivo è riaverli per la sfida contro la Cremonese del 24 aprile 2026 oppure, in alternativa, per la trasferta contro il Como prevista nel weekend del 3 maggio, due appuntamenti chiave per il finale di stagione.