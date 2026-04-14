Gravissimo lutto per Giordano, scomparsa la moglie: "Profondo dolore, una madre eccezionale"

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Anche la Lazio si è unita al cordoglio con un messaggio sui propri social ufficiali.

Un dolore fortissimo ha colpito la famiglia di Bruno Giordano, è scomparsa Susanna, la moglie dell’ex attaccante di Lazio e Napoli. L’ex calciatore, attraverso i suoi profili social, ha annunciato la scomparsa della compagna di una vita intera: “Con profondo dolore annunciano la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi volesse darle l’ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11:00 alla Chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, a Roma. Bruno, Marco e Rocco".

Anche la Lazio si è unita al cordoglio con un messaggio sui propri social ufficiali: “La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie”.