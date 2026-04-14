Ufficiale Opportunità per i club italiani? Iraola-Bournemouth, sarà addio a fine stagione

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Andoni Iraola lascerà il Bournemouth al termine della stagione 2025-2026: l’annuncio ufficiale del club inglese apre nuovi scenari di mercato

Andoni Iraola lascerà il Bournemouth al termine della stagione 2025-2026: l’annuncio ufficiale del club inglese apre nuovi scenari di mercato e potrebbe trasformarsi in un’opportunità interessante anche per qualche club italiano. Nel comunicato, la società ha sottolineato come il tecnico basco "abbia avuto un ruolo fondamentale nel definire l’identità della squadra in Premier League, guadagnandosi ampi consensi per il suo stile di gioco moderno e per l’attenzione allo sviluppo dei talenti". La separazione arriva dopo oltre un anno di tentativi di rinnovo: il Bournemouth ha provato fino all’ultimo a trattenerlo, ma l’allenatore ha scelto di chiudere un ciclo comunque molto positivo, mantenendo ottimi rapporti con il club, che gli ha augurato "a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".

Un profilo emergente per il mercato europeo

Iraola lascia in eredità risultati storici: dal dodicesimo posto con record di punti (48) nella sua prima stagione, fino al nono posto con 56 punti l’anno successivo, miglior piazzamento di sempre per il Bournemouth. Nell’attuale campionato, la squadra è ancora in corsa per un sorprendente accesso alle coppe europee, forte anche di una striscia di 12 partite senza sconfitte e di successi prestigiosi contro big come Arsenal, Manchester United, Manchester City e Liverpool. "Non manca molto per prendere una decisione", aveva dichiarato lo stesso Iraola pochi giorni prima dell’annuncio. A 43 anni, è uno dei tecnici più ambiti sul mercato e potrebbe innescare un vero e proprio effetto domino sulle panchine europee, rappresentando magari anche un’idea intrigante per club italiani in cerca di un allenatore giovane e innovativo.