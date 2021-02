Il mitico Mazzone diventa social, a 84 anni sbarca su twitter

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Tra poco più di un mese, il 19 marzo, Carletto Mazzone compirà 84 anni, ma questo non gli ha impedito di decidere di affrontare con la consueta verve una nuova la sfida col mondo dei social, aprendo un account Twitter. In occasione degli 80 anni, Mazzone era sbarcato su Facebook e Instagram, con pagine ufficiali, entrambe seguite da oltre centomila follower, imitato presto, sempre per l'80/o genetliaco, da Giovanni Trapattoni. Per Twitter, Mazzone ha ottenuto in poche ore quasi settemila adesioni e in continuo aumento, dimostrazione dell' affetto che ancora riscuote l'ex tecnico tra gli altri di Ascoli, Bologna, Brescia, Cagliari, Roma. A seguire il tutto è ancora una volta il nipote, Alessio Lancianese, che gestisce le pagine di @CarlettoMazzone795, un richiamo alle partite dirette in panchina nella sua carriera in serie A, che restano un record. Nel profilo compaiono tre foto e due video-interviste, una di Pep Guardiola, l'altra di Francesco Totti, ma non sarà solo questo ad attrarre i fan. (ANSA).