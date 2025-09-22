Primo annuncio Var al Maradona: l'arbitro Crezzini revoca un possibile rigore al Pisa

di Christian Marangio

Durante Napoli-Pisa l'arbitro Crezzini, dopo una revisione al Var su un contatto tra Leris e Spinazzola, revoca un possibile rigore per i pisani per fallo di mano prima del contatto in area proprio del numero 7 neroazzurro. Si tratta del primo annuncio vocale da parte di un arbitro allo Stadio Maradona, accolto dal boato di tutti i tifosi per la decisione presa.