Il Napoli passa a Lecce! La decide Anguissa: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

vedi letture

Di corto muso il Napoli porta a casa una partita sporca, di misura, e allunga momenteamente sulla Roma, che sarà impegnato domani sera all'Olimpico contro il Parma. Ancora una volta a deciderla è Zambo Anguissa con una precisa spizzata su calcio di punizione calciato da David Neres. Poco prima Milinkovic-Savic ipnotizza baby Camarda dagli 11 metri. Secondo te chi è stato il migliore in campo? Vota qui!