Il ritorno di De Bruyne a Manchester dura solo 25': Conte lo toglie per Olivera

Il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad Stadium contro il Manchester City era scritto nelle stelle, ma è arrivata l'espulsione di Di Lorenzo a renderlo piuttosto breve. Dopo 25 minuti di gioco, Antonio Conte ha deciso di coprirsi e dunque ha sostituito il belga per inserire Olivera.