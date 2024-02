Il Sassuolo è Berardi-dipendente: senza Mimmo in campo 0 vittorie

Senza Mimmo Berardi il Sassuolo è una squadra che non esiste: nelle 9 partite in cui è stato assente, i neroverdi hanno registrato 8 sconfitte e 1 pareggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rendimento precario del Sassuolo è certamente influenzato dall'assenza di Domenico Berardi. Nonostante le prestazioni dei neroverdi spesso non siano state all'altezza anche con il capitano in campo, senza di lui la squadra non esiste proprio.

Infatti, nelle 9 partite di campionato in cui Berardi è stato assente, il Sassuolo ha totalizzato 1 solo punto registrando 8 sconfitte e un pareggio. Delle 16 gare in cui il capitano è stato presente, 5 sono vittorie e 4 sono terminate in parità, mentre sono 7 i ko.