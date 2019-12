Il Sassuolo si prepara in vista del Napoli, il report dell'allenamento odierno

Il Sassulo, dopo la vittoria di ieri conquistata contro il Brescia, ha ripreso gli allenamenti agli ordini di mister De Zerbi. Di seguito il report della seduta odierna, pubblicato dal sito ufficiale del club neroverde: "Questo pomeriggio il Sassuolo Calcio è tornato subito al lavoro al Mapei Football Center per preparare il match di domenica sera contro il Napoli. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo nella vittoria di ieri a Brescia, per il resto della squadra attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella in famiglia con l'Under 18 di mister Pensalfini.

Il programma di domani prevede allenamento mattutino a PORTE CHIUSE sempre al Mapei Football Center".