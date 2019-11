Il solito Felipe Melo: dito medio contro i tifosi del Santos, scatta la maxi squalifica

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter, torna a far parlare di se e non per il suo rendimento sul rettangolo verde. O meglio quanto fatto sul campo nella sfida fra il suo Palmeiras e il Santos gli è valso cinque giornate di squalifica. Il 36enne centrocampista è stato sanzionato dalla giustizia sportiva brasiliana per "atti osceni" al termine della sfida persa 2-0. Felipe Melo ha, infatti, salutato la tifoseria rivale al momento dell'ingresso nel tunnel degli spogliatoi con il dito medio alzato di entrambe le mani. Il Palmeiras ha presentato ricorso per cercare di evitare che il giocatore salti sia la sfida col Vasco che il derby contro il Corinthians.