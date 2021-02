Impresa Ancelotti! L’Everton espugna Anfield: non accadeva da 22 anni!

Impresa dell'Everton di Ancelotti che batte 2-0 il Liverpool ad Anfield imponendosi nel "Merseyside Derby". I toffees di Ancelotti con questi tre punti si rilanciano per la corsa Champions e vincono nello stadio dei Reds dopo 22 lunghi anni. Il gol del vantaggio degli ospiti arriva al 3' grazie a James Rodriguez che serve in profondità Richarlison che, tutto solo davanti ad Alisson, non può sbagliare. Nella ripresa il gol da tre punti porta la firma di Sigurdsson che a dieci minuti dalla fine sigla il 2-0 dagli undici metri.