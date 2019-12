In attesa di Ancelotti, l'Everton conferma: sabato con l'Arsenal Ferguson in panchina

La notizia era nell'aria da tempo, ora c'è anche la conferma diretta da parte dell'Everton. Tramite un comunicato sui propri canali social i Toffees hanno annunciato la presenza in panchina, sabato nel match di Premier League contro l'Arsenal, di Duncan Ferguson, tecnico che ha guidato la squadra nelle ultime tre partite. Poi, da sabato sera (la partita è in programma per le 13.30), potrà finalmente prendere il via la nuova avventura britannica di Carlo Ancelotti.