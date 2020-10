In Germania lockdown per un mese: chiusi bar e ristoranti, aperte scuole e attività commerciali

In Germania è stato varato un lockdown 'soft' a partire dal 2 novembre, in vigore per quattro settimane. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel, al termine del vertice in videoconferenza con i governatori dei Laender. Tra le misure, la chiusura di ristoranti, bar, palestre, studi cosmetici, cinema e teatri. In pubblico potranno incontrarsi soltanto dieci persone di due nuclei familiari, mentre sono annullati tutti gli eventi pubblici e le feste. Rimangono aperte le scuole, gli asili, tutte le attività commerciali e i parrucchieri. Capitolo calcio: le partite della Bundesliga si disputeranno a porte chiuse. Sì alle cerimonie religiose, ma nell'assoluto rispetto di precise regole di sicurezza sanitaria.