Incredibile, il Marsiglia di Milik eliminato dai dilettanti in Coppa di Francia!

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Nuovo choc per i tifosi del Marsiglia, eliminato nei 16/i di finale della coppa di Francia da una squadra di quasi dilettanti, il Canet-en-Roussillon, che gioca in quarta divisione. L'Om è stato battuto 2-1 e ha allungato la sua serie nera, che registra solo due vittorie nelle ultime 14 partite in tutte le competizioni. Il Canet è andato in vantaggio nel primo tempo, chiuso sull'1-1 per il gol segnato dall'ex del Napoli Milik. Il Marsiglia nella ripresa non è più riuscito a segnare ed è stato sorpreso dal secondo gol del Canet. "Che vergogna - ha commentato il centrocampista Kamara a Eurosport -, non so cosa dire. Non andava bene niente, abbiamo fatto delle stupidaggini, il risultato è giusto. La stagione non va bene, lo sappiamo, ma non è una scusa. Siamo professionisti, non possiamo perdere con dei dilettanti". (ANSA).