"Iniettare disinfettante per combattere il Coronavirus", Trump fa marcia indietro: "Ero sarcastico..."

"Dovremmo studiare la possibilità di iniettare del disinfettante nel corpo per combattere il Coronavirus". Hanno fatto molto discutere, nella giornata di ieri, le parole di Donald Trump. Dopo il chiarimento ufficiale della Casa Bianca, è lo stesso presidente degli Stati Uniti d'America a spiegare il senso di quelle frasi all'apparenza così sconcertanti: "Ero sarcastico, stavo facendo una domanda ironica ai giornalisti per vedere cosa sarebbe successo". Diversi tra i giornalisti presenti hanno fatto notare di non aver notato il sarcasmo nelle parole del POTUS, mentre molte marche produttrici di gel igienizzante e disinfettante hanno pubblicamente invitato i propri clienti a non testare sul proprio corpo un metodo di utilizzo che potrebbe risultare estremamente dannoso per la salute umana.