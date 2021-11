"Insigne e Dybala a scadenza, chi prenderesti?". Mazzola non ha dubbi: "Voto Lorenzo!"

Paulo Dybala ha il contratto in scadenza con la Juventus il prossimo giugno. Stesso discorso per Lorenzo Insigne con il Napoli. Chissà se ci sarà il rinnovo o la separazione, intanto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, a Sandro Mazzola è stato chiesto di scegliere. "Chi prenderesti?". La leggenda dell'Inter li preferirebbe entrambi, ma se proprio deve decidere non ha dubbi: "Prendo Lorenzo".