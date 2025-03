Ufficiale Italia-Germania, l'arbitro sarà Letexier: designata sestina tutta francese

Sarà il fischietto francese Francois Letexier a dirigere la sfida di Nations League tra Italia e Germania di giovedì prossimo: Letexier è nato il 23 aprile 1989 a Bédée, un piccolo comune della Bretagna. A 35 anni, è considerato uno dei direttori di gara più talentuosi e promettenti della sua generazione, con una carriera che lo ha portato rapidamente ai vertici del calcio internazionale. A coadiuvarlo i guardalinee Mugnier e Rahmouni, il quarto uomo Lissorgue, il VAR Bisard e l'AVAR Dechepy.

Letexier ha esordito in Ligue 1 nel 2016, diventando all’epoca il più giovane arbitro a dirigere una partita nella massima serie francese, a soli 26 anni. La sua prima gara fu Montpellier-Caen (2-1 per gli ospiti), un debutto non privo di polemiche per la mancata concessione di un rigore ai padroni di casa. Nel 2017 è stato nominato arbitro internazionale dalla FIFA, aprendo la strada a una serie di incarichi prestigiosi in competizioni europee e mondiali.

Tra i suoi momenti più significativi, Letexier ha arbitrato la finale di UEFA Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, diventando il secondo arbitro francese a dirigere l’atto conclusivo della competizione (dopo Michel Vautrot nel 1988) e il più giovane di sempre a farlo, a 35 anni. Durante il torneo, ha diretto altre tre partite, tra cui l’ottavo di finale Spagna-Georgia. Sempre nel 2024, è stato eletto miglior arbitro del mondo dall’IFFHS e ha ricevuto il Premio Giulio Campanati come miglior direttore di gara di Euro 2024.