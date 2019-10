Italia-Grecia, le formazioni ufficiali: c'è Insigne dal primo minuto, panchina per Di Lorenzo

Queste le formazioni della gara di questa sera tra Italia e Grecia, match valevole per le qualificazioni all'Europeo. C'è dal primo minuto Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che formerà il tridente assieme al napoletano Ciro Immobile e al giocatore della Fiorentina Federico Chiesa. Solo panchina per Di Lorenzo in quanto Mancini ha scelto D'Ambrosio come terzino destro.

Italia (4-3-3): Donnarumma, D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia (4-3-1-2): Paschalakis, Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis, Zeca, Kourbelis, Bouchalakis, Bakasetas, Limnios, Koulouris.