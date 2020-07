James, sarà addio al Real Madrid: ecco chi è in pole per il colombiano

E' una storia d'amore ai titoli di coda quella tra James Rodriguez e il Real Madrid. Il colombiano lascerà i Blancos nella prossima finestra di calciomercato. Come riferisce il quotidiano spagnolo 'AS', il futuro del trequartista colombiano, ormai ai margini del progetto di Zinedine Zidane, sarà in Premier League: in pole c'è il Manchester United, ma l'ex numero 10 del Monaco piace molto anche a Everton e Wolverhampton.