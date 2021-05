Jorginho capocannoniere del Chelsea, Tuchel: "Non lo vogliamo, bisogna migliorare davanti"

Uno dei problemi principali della stagione del Chelsea è stata la mancanza di reti da parte dei propri centravanti. Giroud ha segnato pochissimo, ma gli stessi Abraham e Timo Werner non sono riusciti ad andare in doppia cifra. Così, dopo il gol di mercoledì contro il Chelsea, Jorginho è diventato il top scorer della stagione dei blues, mettendo a segno sette reti, tutte dal dischetto.

E di questo, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico Thomas Tuchel, che ha spiegato come la squadra necessiti di un miglioramento in attacco: "Non vogliamo che Jorginho sia il nostro capocannoniere, ma non perché non vogliamo che Jorginho non abbia lodi, può avere tutti i ringraziamenti e le lodi del mondo perché è un bravissimo ragazzo, ma certamente non vogliamo sia lui il nostro capocannoniere. Se lasciassimo tirare i rigori a Werner avrebbe altri sette gol, molti dei cannonieri in Europa usano i rigori per migliorare i loro numeri. Timo non è così. In generale comunque dobbiamo migliorare i nostri numeri offensivi".