Kiss Kiss - Maksimovic out per la Champions e per Torino. Manolas può esserci a Genk

Arrivano ulteriori aggiornamenti da Radio Kiss Kiss sulla questione infortuni per quanto riguarda le condizioni di Maksimovic e Manolas, Il serbo ha subito un elongazione al bicipite femorale e sarà sicuramente out per la Champions e per la trasferta di Torino. Leggero affaticamento al quadricipite per Manolas che dovrebbe però recuperare per la trasferta di Champions.