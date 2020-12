L'annuncio di Amadeus: "Ibrahimovic ospite fisso al Festival di Sanremo"

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo. Ad annunciarlo è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana. Lo svedese, 39 anni, sarà dunque sul palco dell'Ariston nelle cinque serate in calendario. "Non salterà nessuna partita del Milan", ha precisato Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione. Ibra si va ad aggiungere ad altri grandi calciatori, nel passato ospiti a Sanremo: tra loro Totti, Cassano e Roberto Baggio.