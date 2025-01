L'Equipe a sorpresa: "Garcia in pole per la panchina del Belgio"

Da mesi la panchina del Belgio è aperta a nuove candidature, con la posizione dell'attuale ct, Domenico Tedesco, più che mai in discussione. E se per la prima volta la Nazionale dei Diavoli Rossi venisse guidata da un allenatore francese?

Secondo le informazioni rivelate da Le Soir, la Federcalcio belga sta attivamente cercando un sostituto di Tedesco, che presto sarà licenziato a causa dei deludenti risultati ottenuti, e tra le ipotesi vagliate è emerso il nome di Rudi Garcia. Il 60enne, esonerato dal Napoli a nemmeno metà della scorsa stagione, sembra essere ben posizionato nella short-list redatta dal direttore sportivo Vincent Mannaert. Svincolato e quindi a disposizione fin da subito, la sua candidatura è ben vista in Belgio - rivela RMC Sport - e sembra essere il favorito, anche perché i suoi successi con il Lille nel 2011 (una Ligue 1 e la Coppa di Francia) non sono stati cancellati.

