L'ex Chelsea Musonda lotta per la vita e lo annuncia sui social: "Mi restano pochi giorni"
Un messaggio che scuote il mondo del calcio e va ben oltre il rettangolo verde. Lamisha Musonda, ex promessa delle giovanili del Chelsea e figlio dell’ex centrocampista dell’Anderlecht Charly Musonda, ha affidato ai social un racconto straziante delle sue condizioni di salute. A 33 anni, il belga sta combattendo una battaglia durissima contro la malattia ed è in condizioni critiche.
“Mi restano solo pochi giorni. La vita è dura. Sono stati un paio d’anni difficili e faticosi per me”, ha scritto Musonda, spiegando il motivo del suo lungo silenzio. “Ho dovuto accettare che la mia salute è in condizioni critiche e ora sto solo lottando per sopravvivere. Apprezzerei molto il vostro aiuto e le vostre preghiere in questo periodo”.
