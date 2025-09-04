L'incredibile storia di mercato di Wissa: contratto col Newcastle depositato a 30'' dal gong

vedi letture

Trenta secondi. Questo è il brevissimo lasso di tempo che ha salvato il trasferimento di Yoane Wissa dal fallimento. Stando, infatti, a quanto riportato da SkySports UK il contratto che sanciva il passaggio del giocatore dal Brentford al Newcastle è stato depositato esattamente 30" prima della fine della finestra di mercato inglese.

Secondo la ricostruzione effettuata dall'emittente inglese il ritardo sarebbe da imputare al fatto che nella documentazione mancava una firma del giocatore: uno dei suo agenti è dovuto entrare nel campo di allenamento del Brentford per far siglare il foglio in questione al nuovo numero 9 dei Magpies per ultimare il tutto.