La Francia in lockdown, Macron: "Resteranno aperti uffici, scuole e supermercati"

Emmanuel Macron, che alle 20 ha parlato davanti alla nazione, ha annunciato in televisione una nuova stretta, da venerdì fino al primo dicembre. Le scuole resteranno aperte, mentre le attività universitarie subiranno delle restrizioni. Inoltre resteranno aperte uffici pubblici, aziende agricole, alcune fabbriche. Si potrà uscire solo per andare al lavoro o fare la spesa, con l’autocertificazione. Bar e ristoranti e negozi non essenziali saranno chiusi.