La Polonia conferma il primato nel girone: primo gol per Milik in stagione

In seguito ad un primo tempo finito a reti bianche la Polonia è riuscita a battere 2-0 la Macedonia. Succede tutto negli ultimi venti minuti. Il primo gol polacco arriva al 74' ed è firmato da Frankowski. Al minuto 80' è arrivato il primo gol in questa stagione per Arek Milik che con un gran tiro da fuori area sigla il gol del 2-0 che chiude la partita. Il centravanti del Napoli non era partito titolare ma è subentrato al minuto 68' e già dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo aveva sfiorato la rete con un colpo di testa. Da registrare la buona prestazione di Piotr Zielinski che al minuto 17' del primo tempo ha colpito una traversa. Prestazione incolore invece per l'altro azzurro Elif Elmas, complice la brutta prestazione dell'intera Macedonia che non ha mai messo in difficoltà la squadra polacca