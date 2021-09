La sblocca Insigne, anzi Osimhen: Napoli avanti!

Napoli in vantaggio al 24' con Osimhen! Mario Rui vede lo scatto in profondità di Insigne e lo premia con un lancio perfetto. Silvestri esce, il capitano del Napoli lo anticipa e col pallonetto batte il portiere. Serve anche un tocco di Osimhen a due passi dalla linea, un attimo prima, per non rischiare il recupero di Nuyinck: spinta decisiva, il gol è del nigeriano per l'1-0 Napoli!