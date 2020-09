La sblocca Mertens: è di Ciro il primo gol in campionato!

Napoli in vantaggio al 63'! Azione sulla destra per Lozano, cross del messicano respinta corta di Iacoponi che termina proprio sul destro di Mertens. Chirurgico il destro del belga che lascia immobile Sepe. Napoli in vantaggio! Importante anche Osimhen che ha dato peso in area e costretto il difensore alla respinta corta.