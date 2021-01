La storia di Mertens ha consigliato Gattuso su Osimhen

Niente campo per Victor Osimhen contro il Parma. Dopo i minuti disputati nell'assalto disperato al Bentegodi, il nigeriano resta in panchina per tutta la gara contro i ducali, con Gattuso che si affida a Lozano come centravanti al momento del cambio di Petagna.

Probabilmente gli ultimi sviluppi su Dries Mertens, costretto ad un nuovo stop ed a volare in Belgio per l'aggravarsi delle condizioni della caviglia, hanno indotto in qualche modo Gattuso e lo staff medico ad una maggiore prudenza nella gestione del classe '98.