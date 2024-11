Lettera Curva B: "Napoli-Roma dedicata a Ciro Esposito che onorò la nostra città!"

"Napoli-Roma non è una partita qualunque. Non lo sarà mai più. La gradinata ha deciso di dedicarla interamente a Ciro Esposito, un figlio degno di Napoli che onorò la nostra città": comincia così una lettera firmata Curva B a una settimana e due giorni dalla gara contro la Roma per la ripresa del campionato. "Su ogni sediolino troverete un lembo di plastica raffigurante la sua effige con accanto questo volantino". La lettera prosegue con tutte le indicazioni per domenica prossima. "Ciro Esposito oltre i gradoni...vive!" si conclude la lettera.