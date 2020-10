Ligue 1, a rischio Lens-Marsiglia: mini focolaio nella squadra di Haise

Il Lens ha annunciato in un comunicato ufficiale la presenze di ben diciotto casi di positività al coronavirus nel gruppo squadra. Ben 11 sono giocatori: una situazione da monitorare con molta attenzione in vista della sfida contro il Marsiglia, in programma venerdì. Il nuovo protocollo, convalidato all'inizio di settembre, consente lo svolgimento delle partite a condizione che ci siano almeno 20 giocatori su 30 negativi, compreso un portiere.