Liverpool da record! Imbattuto e devastante in campionato, solo il Napoli l’ha battuto

Non si ferma il Liverpool di Jurgen Klopp. I reds continuano a volare in campionato, dove non hanno ancora incontrato sconfitta: 18 risultati utili consecutivi, di cui 17 vittorie ed un pareggio. I punti di vantaggio sulla seconda in classifica (Leicester) sono 13, mentre 14 sul City terzo. Resta il Napoli l'unica squadra (insieme all'Aston Villa in EFL Cup) ad aver battuto i ragazzo di Jurgen Klopp, con gli azzurri che nel doppio confronti non hanno ceduto più di un punto ai reds.