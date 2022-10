Liverpool-Napoli, niente trasmissione in chiaro: ecco dove vederla in tv e streming

Il Napoli affronta il Liverpool nella sesta giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League martedì 1 novembre alle ore alle 21.

Dove vederla in tv: Ajax-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go - il servizio offerto da Sky ai propri abbonati - scaricando l'app su PC, smartphone o tablet, nonchè su NOW (la piattaforma live e on demand di Sky) e Mediaset Infinity, scaricando l'app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Niente trasmissione in chiaro del match: sarà Bayern Monaco-Inter la gara trasmessa in chiaro dalla Mediaset su Canale 5.