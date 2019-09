Llorente in conferenza stampa con Ancelotti: indizio di formazione?

Alle ore 16 Carlo Ancelotti terrà la consueta conferenza stampa di presentazione del match al Liverpool alla vigilia dell'esordio in Champions League. Ad accompagnare il tecnico ci sarà Fernando Llorente, lo scorso anno grande protagonista della competizione in maglia Tottenham. Che la scelta dello spagnolo sia anche un possibile indizio per una sua presenza dal primo minuto con il Liverpool? Nelle prossime ore ne sapremo di più.

