Lockdown in UK, la Premier League non si ferma: sport d'elite a porte chiuse

L'Inghilterra entra in lockdown per un mese, ma le grandi competizioni sportive proseguono. A comunicarlo sui propri social è il ministro della Cultura britannico, Oliver Dowden: “Sarà consentito recarsi sul posto di lavoro. Ciò include anche lo sport d'élite che si svolge a porte chiuse”. Quindi la Premier League, che la scorsa primavera durante la prima ondata è stata interrotta per tre mesi, proseguirà regolarmente.