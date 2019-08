Lozano in arrivo a Ciampino: pronta anche la diretta di Espn per il sudamerica

Tutto pronto per l'approdo di Hirving Lozano al Napoli. Il giocatore in queste ore atterrerà a Roma a breve, come riportato dall'emittente Espn. Il viaggio del messicano in Italia è oggetto dell'attenzione in Sudamerica, come dimostra proprio l'emittente Espn che seguirà in diretta tutta la trafila che porterà Lozano a vestire la maglia azzurra, partendo proprio dall'atterraggio a Roma.

En 35 minutos se espera el aterrizaje del vuelo privado que trae a Hirving Lozano a Italia. Ya estamos reportando para la programación de #Espn desde el aeropuerto Roma Ciampino. pic.twitter.com/kuiQiuPL7a — Daniel Martínez (@Dany_Mar_tinez) August 20, 2019