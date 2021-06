Lozano, non basta l'assist: Messico sconfitto dagli Usa in finale

Sconfitta in finale della Nations League CONCACAF giocata questa notte in America per Hirving Lozano.

TuttoNapoli.net © foto di Imago/Image Sport Sconfitta in finale della Nations League CONCACAF giocata questa notte in America per Hirving Lozano. Gli Stati Uniti, grazie ad un penalty realizzato da Pulisic al 114', hanno infatti battuto il Messico dell'attaccante del Napoli. Il match nei tempi regolamentari si era concluso 2-2, con Lozano che aveva regalato a Lainez l'assist del momentaneo 2-1 prima del 2-2 firmato dallo Juventino McKennie.