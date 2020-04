Lutto nel mondo del calcio: si è spento l'ex patron del Bologna Gazzoni Frascara

Lutto nel mondo dello sport e del calcio. Giuseppe Gazzoni Frascara è scomparso all’età di 85 anni. Poco più di un mese fa aveva raccontato di essere rimasto in ospedale per 25 giorni a causa di una broncopolmonite, ma poco fa è arrivata la notizia della sua morte. Per 9 anni, dal 1993 al 2002 è stato presidente del Bologna, mentre dal 2014 era presidente onorario.