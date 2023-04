Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Federico Salvatore, aveva 63 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Federico Salvatore. Il cantautore partenopeo si è spento a 63 anni

A dare la notizia della sua prematura scomparsa è stata la moglie Flavia. "Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore" ha detto.