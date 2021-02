Lutto per il dott. De Nicola, è scomparsa la madre: il cordoglio della SSCNapoli

Lutto per l'ex medico sociale del Napoli, il dottor Alfondo De Nicola. E' scomparsa la madre dell'ex responsabile medico della società azzurra. Anche la SSC Napoli, attraverso un tweet, si è unita al dolore per il lutto del dottor De Nicola: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Alfonso De Nicola per la scomparsa della sua cara mamma Amalia". Al dottor De Nicola vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Tuttonapoli.net.