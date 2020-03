Malore durante la video-lezione con i suoi studenti: muore professore di 58 anni

E’ morto d’infarto Fabrizio Borgi, professore 58enne di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Stava tenendo la lezione in videoconferenza ai suoi allievi, come faceva tutti i giorni dalla chiusura delle scuole per via dell’emergenza Covid-19. All’improvviso, raccontano gli studenti, si è fermato per qualche istante, si è alzato e si è allontanato dietro una tenda. I ragazzi che lo seguivano online hanno sentito un paio di colpi di tosse e poi nient’altro. Il professore non è mai tornato. E’ morto vittima di un infarto improvviso.

DIRETTA WEB - L’accaduto, assurdo e imprevedibile, è stato seguito in diretta web dagli studenti di Borgi, che hanno assistito anche ai disperati tentativi di rianimazione. Il tablet con il quale il docente stava tenendo la lezione, infatti, è rimasto collegato. Sono stati proprio gli allievi ad allertare per primi i soccorsi: i ragazzi hanno atteso alcuni minuti, pensando che il professore si fosse dovuto allontanare per una telefonata o per risolvere qualche problema in casa, ma dopo un po’ quel silenzio ha iniziato a diventare anomalo e si sono spaventati. I loro timori si sono rivelati, purtroppo, corretti. Ad aprire la porta di casa dell’uomo è stata la donna delle pulizie che, trovandosi in un’altra stanza al momento della morte di Borgi, non si era accorta di nulla.