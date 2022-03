Mancini-Italia, siamo al capolinea? I bookies 'individuano' la nuova squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fine corsa per Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana? In Inghilterra si pensa di sì, tanto che il nome del ct degli azzurri entra in modo deciso nella rosa dei papabili allenatori del Manchester United, da giugno. Questo stando ai bookmakers che lo collocano al quarto posto fra i possibili successori di Ralf Rangnick, dopo Erik ten Hag, Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel. Mancini al termine della partita contro la Macedonia del Nord ha preferito non esprimersi circa il suo futuro e nonostante le rassicurazioni del presidente FIGC Gabriele Gravina, l'ipotesi dimissioni dopo l'inutile amichevole contro la Turchia è in piedi.