Mano de Dios e Gol del Secolo: questa sera in tv trasmetteranno Argentina-Inghilterra dell'86

“La partita di Maradona” è il titolo della serata speciale in onda in prime time oggi 30 novembre su La7 che ripropone la partita dei mondiali di Messico ’86 Argentina-Inghilterra che consegnò Diego Armando Maradona alla storia del calcio. La mano de Dios, il gol del secolo nella giocata di tutti i tempi, le lacrime e la rivalsa di un popolo: il 22 giugno 1986 fu il giorno in cui il ragazzo della periferia di Buenos Aires divenne leggenda. Una partita che avrà per l’occasione la voce, la telecronaca e il commento di due cronisti d’eccezione: Riccardo Cucchi e Walter Veltroni.