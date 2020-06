Mertens pareggia! Dries nella storia con 122 reti in maglia Napoli

Dries Mertens è il miglior marcatore in assoluto della storia del Napoli! Il belga al 40' della sfida all'Inter trova la rete dell'1-1, dopo una bella azione avviata da una grande intuizione di Ospina e rifinita da Insigne. Per Mertens è un gioco da ragazzi in area di rigore piazzare col destro il pallone che vale il pareggio e per lui la scalata solitaria nella classifica dei marcatori di tutti i tempi a quota 122. Staccato Hamsik a quota 121.