Milan-Spezia, il fuorionda di Marcolin a Dazn: "Si attacchiamo gli arbitri"

Il Milan cade in casa contro lo Spezia, ma i rossoneri recriminano per una rete annullata a Messias dopo che Serra aveva interrotto troppo presto l'azione. Prima di argomentare l'accaduto di San Siro, curioso fuorionda nello studio di Dazn. Mentre sta per partire la pubblicità si sente la voce dell'opinionista ed ex calciatore Dario Marcolin dire: "Si attacchiamo gli arbitri".